بنك الابتكار منصة رقمية تعنى بالأفكار والمبادرات الابتكارية في المجال الصحي بمدينة الملك عبدالله الطبية

أطلقت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة ممثلةً بالإدارة التنفيذية للأبحاث والابتكار منصة بنك الابتكار والتي تعد منصة تفاعلية لاستقبال الأفكار والمبادرات والمقترحات من خلال طرح تحديات واقعية تواجه المنشآت الطبية والعاملين بها بالمملكة العربية السعودية والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الرعاية الصحية.

وتتلخص أهم أهداف هذه المنصة في صناعة الأفكار والحلول للتغلب على التحديات في قطاع الرعاية الصحية وكذلك إشراك المعنيين في الرعاية الصحية لتقديم الأفكار والحلول الابداعية والابتكارية ذات الجدوى الاقتصادية، إضافة إلى تقديم الدعم والاستشارات للمُبتكرين وأصحاب المهارات الابداعية في جميع التخصصات، وأخيرًا إدارة المشاريع الابتكارية التي تُعنى بمعالجة التحديات في مجال الرعاية الصحية.

وتقدم المنصة عددًا من الخدمات والتي تشمل إدارة المشاريع الابتكارية من قبل مختصين في الابتكار وإعداد التقارير والاحصاءات اللازمة والتي من شأنها إعطاء تفصيل دقيق لكل مرحلة، كذلك وجود منصة لتقييم وتحكيم الأفكار الابداعية والمُبتكرون، وايضًا إطلاق الحملات المتنوعة وتدشين قنوات ابداعية دائمة ومستمرة.

وتستهدف هذه المنصة كلاً من منسوبي المدينة الطبية وكذلك التجمع الصحي ووزارة الصحة وكذلك جميع المهتمين أصحاب الأفكار الابداعية من المجتمع. وستتيح المنصة للمشاركين بها من مشاركة أفكارهم الابداعية والمميزة والقدرة على تقييم الأفكار المطروحة وابداء الرأي حولها أو تحسينها ومشاركة الخبرات المختلفة بين المشاركين وإمكانية طرح التحديات وفرص تحسينها وتجويدها بما يعود بالنفع على رفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة في حال اعتمادها وتطبيقها على منشآت الرعاية الصحية.

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واطلقت منصة بنك الابتكار أولى حملاتها في ظل وجود جائحة كورونا المستجد تحت شعار “تحت الصفر” وتندرج تحتها ثلاثة فروع تشمل أولا زيادة وفعالية وكفاءة العمل عن بعد، وثانياً كيفية تحسين وسائل وأدوات التشخيص للحالات المصابة أو المشتبه بها بكورونا المستجد، وثالثاً كيفية زيادة وتحسين السلامة والوقاية للممارسين الصحيين للتعامل مع الحالات المصابة بكورونا المستجد.

والجدير بالذكر بأن المدينة الطبية قد خصصت رابطاً لمنسوبيها للتواصل والاطلاع على الحملات والمشاركة بالأفكار والمبادرات والمقترحات على (الرابط خاص بالمنسوبين)

‏www.innovation.kamc.med.sa