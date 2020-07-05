- 1/2
- 2/2
ضمن فعاليات صيف محافظة أحد رفيدة 41، وبمتابعة المحافظ الأستاذ متعب بن ناصر المتعب، أقيمت فعالية “الهايكنج” بمنتزه المربع السياحي، بالتعاون مع بلدية المحافظة التي عملت على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتمثلة في تركيب كاميرات للمسح الحراري، والتباعد لجميع المشاركين والمشاركات في الفعالية، فيما شاركت الجهات الأمنية والإسعافية وفريق سندكم.وأوضح مدير الهايكنج في المحافظة الأستاذ عائض بن مزهر، أن عدد المشاركين من الرجال بلغ 75 شخص، ومن النساء 40 سيدة، وكانت المسافة أكثر من 4 كيلوا متر، وتم وضع سارية مقدمة من هايكنج السعودية في أعلى قمة جبل بمنتزة المربع، وعند وصول جميع المشاركين، رددوا النشيد الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر إقامة فعالية “الهايكنج” بمنتزة المربع بأحد رفيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.