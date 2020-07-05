إقامة فعالية “الهايكنج” بمنتزة المربع بأحد رفيدة

ضمن فعاليات صيف محافظة أحد رفيدة 41، وبمتابعة المحافظ الأستاذ متعب بن ناصر المتعب، أقيمت فعالية “الهايكنج” بمنتزه المربع السياحي، بالتعاون مع بلدية المحافظة التي عملت على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتمثلة في تركيب كاميرات للمسح الحراري، والتباعد لجميع المشاركين والمشاركات في الفعالية، فيما شاركت الجهات الأمنية والإسعافية وفريق سندكم.وأوضح مدير الهايكنج في المحافظة الأستاذ عائض بن مزهر، أن عدد المشاركين من الرجال بلغ 75 شخص، ومن النساء 40 سيدة، وكانت المسافة أكثر من 4 كيلوا متر، وتم وضع سارية مقدمة من هايكنج السعودية في أعلى قمة جبل بمنتزة المربع، وعند وصول جميع المشاركين، رددوا النشيد الوطني.