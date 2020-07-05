شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات جديدة للحد من تفشي «كورونا» في المدارس والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها أنه سيتم منع الطلاب الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو لديهم أعراض تنفسية من دخول المدرسة أو الجامعة وتوفير طرق بديلة لهم، ضمن بروتوكولات الجهات التعليمية.
وأضاف المركز، حسبما نقل حساب ملتقى معلمي السعودية على “تويتر”، أنه لن يتم تمكين أي مشرف أو عامل لديه أعراض مشابهه للإنفلونزا من العمل داخل المدارس حتى يتم فحصه وشفاؤه من الأعراض.
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