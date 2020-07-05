قطر تسجل 5 وفيات و616 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الأحد تسجيل خمس حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 128 حالة وفاة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 616 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 99 الفا و799 حالة.
كما أشارت إلى تسجيل 1897 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 92 ألفا و284 حالة.
ولفت البيان إلى فحص 4553 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 381 ألفا و434 شخصا.
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