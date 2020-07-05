حاكمة طوكيو تفوز بولاية ثانية بسبب تعاملها مع كورونا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي عن فوزها بالاقتراع لاختيار حاكم إحدى أكثر مدن العالم اكتظاظاً، وتعهدت على الفور بتكثيف جهود محاربة الارتفاع الأخير في الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ.

وأفاد استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، أذاعت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية نتيجته اليوم الأحد، بأن الناخبين في طوكيو أعادوا انتخاب حاكمة المدينة الحالية يوريكو كويكي لفترة ثانية بعد أن نال أسلوب تعاملها مع تفشي جائحة كوفيد-19 في العاصمة استحسان الناخبين.

وكويكي (67 عاماً) سياسية يمينية تتمتع بخبرة ومهارة وهي قيادية نادرة في السياسة اليابانية التي يسيطر عليها الرجال.

وينظر إليها بوصفها مرشحة محتملة لتولي رئاسة الوزراء، وقد تحدّت رئيس الوزراء المحافظ شينزو آبي.

وعادت في الأشهر الأخيرة إلى الواجهة عبر إدارتها أزمة وباء كوفيد-19، مبلّغةً السكان البالغ عددهم 14 مليوناً بالوضع بشكل مستمرّ بما في ذلك باللغة الانجليزية، في مبادرة نادرة في اليابان.

وقال العديد من المراقبين إن أداءها السلس خلال جائحة كوفيد-19 تناقض بشكل حاد مع آبي الذي يقول منتقدوه إنه أفسد رد فعل اليابان.

ومثلت الألعاب الأولمبية التي من المقرر افتتاحها في 23 يوليو/ تموز 2021 بعد إرجاء تاريخي بسبب أزمة الوباء، موضوعاً رئيسياً أثناء الحملة الانتخابية وتعهدت كويكي بخفض موازنة الألعاب قدر المستطاع.

وألقت خطاب انتصار «عبر الإنترنت» أمام عدد محدود من الصحفيين لتقليل مخاطر الإصابة بالفيروس.

وقالت الحاكمة المنتخبة إنّ «المسألة العاجلة هي فيروس كورونا»، بينما يسجل ارتفاع في عدد الإصابات بكوفيد-19 والذي يبلغ أكثر من مئة يومياً في طوكيو في الأيام الأخيرة. وبالنسبة للألعاب الأولمبية، قالت إن «عدوى فيروس كورونا هي أيضاً الأولوية هنا».

وتابعت: «ما الذي يمكننا القيام به لاستضافة ألعاب آمنة؟ كيف يمكننا تقليل كلفتها وتبسيطها؟ أود أن أستمر في العمل على إجراءات مكافحة فيروس كورونا حتى تصبح حقيقة».

وتبدأ كويكي ولايتها الثانية وسط تملل متنام تجاه الألعاب، إذ أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف سكان العاصمة لا يعتقدون أن الدورة يجب أن تقام العام المقبل.