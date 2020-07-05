ولي عهد الفجيرة يشيد بالهيكل الجديد لحكومة الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بالهيكل الجديد لحكومة الإمارات التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي تضمن دمج وزارات وهيئات، للخروج بحكومة أكثر مرونة، تواكب التطورات الحديثة وتلبي تطلعات الشعب الإماراتي.

وأكد سموه أهمية هذه التغييرات الجديدة التي تتماشى مع الاستراتيجية العامة لحكومة الإمارات، والتي أثبتت كفاءاتها في تخطي كافة العقبات، من خلال تبنيها اقتصاد المعرفة والابتكار، وذلك في إطار التسارع والتطور الكبير الذي يشهده العالم.

وأشار سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، إلى أهمية الهيكل الجديد للحكومة الذي سيسهم في زيادة الأداء، ويمهد الطريق لعبور المستقبل بأدوات جديدة، ويساعد أيضاً على صياغة استراتيجيات قادرة على التكيّف مع المستجدات والتطورات الحديثة، لتحقيق قفزات تنموية كبيرة بأفضل الطرق والوسائل الممكنة. (وام)