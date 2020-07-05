استبيان خاص بخلوة كرة الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق اتحاد الإمارات لكرة القدم الاستبيان الخاص بخلوة كرة الإمارات المزمع إقامتها بنظام الاتصال المرئي " عن بعد" يومي 12 و13 يوليو/: تموز الجاري، بهدف مشاركة المهتمين بكرة القدم في وضع تصورات النهضة المأمولة في المرحلة المقبلة، وذلك استجابة للمبادرة التي أطلقها الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد عند توليه مسؤولية رئاسة الاتحاد .

وفيما يخص الاستبيان فقد أطلق اتحاد الكرة منصة إلكترونية لتلقي الأفكار والمقترحات على الرابط الخاص بها، مصحوبة بدعوة لكل محبي كرة القدم في الدولة, سواء كانوا جماهيرا او لاعبين أو مدربين او إداريين أو حكاما من أجل المساهمة الإيجابية في اعمال الخلوة وفق المحاور المتفق عليها، وهي تطبيق الاحتراف، وسقف رواتب اللاعبين، وتطوير المسابقات المحلية، وآليات مشاركة اللاعبين المقيمين وأبناء المواطنات، وتطوير المنتخبات الوطنية، و التسويق والاستثمار والحضور الجماهيري، وخصخصة الأندية، ودور الأكاديميات الكروية التابعة للأندية والخاصة وتطوير الألعاب النوعية, سواء كانت صالات أو سيدات أو كرة شاطئية، وكذلك تطوير الكوادر الفنية الوطنية في مجالات التدريب والتحكيم والإدارة والتنظيم والتسويق.

واكد خلفان جمعه بلهول عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الاستراتيجية والاستثمار أن المنصة تتيح الفرصة لأفراد المحتمع للمشاركة بالآراء والمقترحات من أجل النهوض بالكرة الإماراتية وعلى مدار 5 أيام ، يتم بعدها حصر تلك المقترحات وفرزها لوضعها ضمن محاورها المحددة، إيذانا بمناقشتها في الخلوة، والعمل مع الأندية والإدارات واللاعبين والحكام والخبراء والجماهير، وكل من يهمه الأمر لبلورة خارطة طريق تسهم في تحويل الطموحات والآمال إلى واقع ملموس وتصب في صالح الأندية والمنتخبات واللاعبين والاعلاميين وكافة عناصر منظومة الكرة بالدولة.

وقال بلهول: "الخلوة ستشمل 3 جلسات رئيسة، بالإضافة إلى حلقات نقاشية تغطي كافة المحاور المعلن عنها بمشاركة نخبة من الخبراء وأصحاب الاختصاص في كل فرع من فروع التطوير، ومما لا شك فيه أن تلك الخلوة تعكس الانفتاح على كل الآراء، والاستفادة من كافة الخبرات، ولهذا الأمر كانت فكرة الاستبيان الذي نتمنى أن يحظى بمشاركة واسعة ".