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الشارقة يوقف المفاوضات مع كافاني

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تواصل شركة كرة القدم في الشارقة جهودها في دعم الفريق الأول، وبعد إغلاق ملف المفاوضات مع المهاجم الأوروجواياني إدينسون كافاني هداف باريس سان جيرمان السابق، تتجه الأنظار إلى خيارات أخرى في مركزي الجناح وقلب الهجوم، علماً أن مصادر أكدت أن رحيل مينديز إلى النصر لا يعني بقاء البرازيلي كايو فرنانديز.
وتوقفت المفاوضات بين كافاني ونادي الشارقة بعد دخول أندية مميزة في إيطاليا وأوروبا على خط مفاوضة اللاعب الذي يملك رغبة في اللعب مجدداً في .
ويملك الشارقة خيارات عدة، وطمأن مصدر شرقاوي جمهور«الملك» إلى مستقبل الفريق، وهناك مهاجم مميز أصبح انتقاله للشارقة شبه محسوم، إضافة إلى أن إدارة النادي ما زالت تفاضل بين جناحين مميزين لاختيار أفضلهما للتعاقد معه، وربما يتم الإعلان عن الصفقتين خلال الأسبوع الحالي، أو مطلع الأسبوع المقبل.
من جهة أخرى، أعلن الشارقة، أمس الأحد، تعيين طارق أحمد الحمادي (الشبح) مساعداً لمدرب الرديف عبدالرحمن الحداد.

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