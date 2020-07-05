شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تؤكد عودة العمل المكتبي 100% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة
أكد العميد جمال الطير، مدير عام الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عودة جميع منتسبي شرطة الإمارة إلى مواقع عملهم، بنسبة 100 %، بدءاً من صباح الأحد، الخامس من يوليو/ تموز 2020، موجهاً التحية والتقدير لجميع منتسبي شرطة رأس الخيمة، بعد أن نجحت دولتنا، بحمد الله، عبر توجيهات القيادة الرشيدة، وبفضل جهود الصف الأول مِن الطواقم الطبية والأمنية، في تجاوز التحديات، التي فرضتها الجائحة العالمية، والتي اقتضت تفعيل نظام «العمل عن بعد» في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها.
كما أكد الطير نجاح العاملين بشرطة رأس الخيمة في تسيير دفة العمل والاستمرار في إنجاز المعاملات، وتقديم الخدمات الأمنية بالصورة المنشودة، بجانب مشاركتهم في التصدي الميداني للجائحة، والمساهمة في تنفيذ برنامج التعقيم الوطني، وإنجاح التدابير الوقائية، التي اتخذتها الدولة في مواجهة الأزمة، حتى تمكنا، بتوفيق الله، من تجاوز كل التحديات وبات بالإمكان عودة الحياة إلى طبيعتها والموظفين إلى مواقع عملهم، مع التقيد بالتدابير والسلوكيات الصحية والاحترازية، التي تحافظ على سلامتهم مع المراجعين، وتحول دون تعرضهم للإصابة بالفيروس.
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