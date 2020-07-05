بروتين «تاو» يكشف الزهايمر

توصلت دراسة أجراها معهد كارولينسكا في السويد، إلى أن تصوير الدماغ بالأشعة يمكن أن يتنبأ بفقدان الذاكرة من خلال الكشف عن نسبة بروتين «تاو»، المسؤول عن مرض الزهايمر.

ويعد تراكم البروتينات في الدماغ التي تتلف الخلايا العصبية المسبب الرئيسي للزهايمر، وفقدان الذاكرة.

وقال كونستانتينوس تشيوتيس، الطبيب والباحث في قسم علم الأعصاب وعلوم الرعاية والمجتمع بمعهد كارولينسكا: تقدم تقنيات تصوير الدماغ إمكانيات جديدة للتنبؤ بكيفية تطور المرض، ما يسهم في تشخيص حالة المريض قبل دخولها مراحل متقدمة، وتطوير الأدوية التي تساعد على العلاج.

وأجرى الباحثون دراسة على 20 مريضاً خضعوا لفحص شامل باستخدام جميع العلامات الموجودة لمرض الزهايمر بمستشفى جامعة كارولينسكا، بالإضافة إلى فحص «ب إيه تي» لتصوير بروتين «تاو» في أدمغتهم، وتمت متابعتهم لأكثر من 4 سنوات، لمعرفة ما إذا كان البروتين يمكن أن يتنبأ بسرعة التدهور.

ووجد الأطباء أن المرضى الذين لديهم كميات منخفضة من «تاو» أظهروا في البداية وظيفة مستقرة أثناء المتابعة، بينما أظهر المرضى الذين لديهم كميات كبيرة من البروتين تدهوراً سريعاً في الوظيفة المعرفية.

وقال البروفيسور نوردبيرج، الذي قاد الدراسة: تشير نتائجنا إلى أن بروتين تاو له تأثير كبير في الإدراك، وهذا يعني أن الأدوية التي تستهدف تراكمات «تاو» قد يكون لها فرصة أفضل لتغيير مسار المرض، في الحفاظ على الوظيفة المعرفية.