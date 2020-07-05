4 برامج جديدة على شاشة «الشرقية من كلباء»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدّم قناة الشرقية من كلباء التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون أربعة برامج جديدة تتنوّع ما بين الاجتماعي والثقافي والتراثي والمعرفي، تسعى من خلالها لتعريف الجمهور إلى أبرز النصائح القانونية وإطلاعهم على أهم العادات والتقاليد التراثية للمجتمع الإماراتي، وتروي لهم جمال اللغة العربية وسيرة نجاح العديد من النماذج الشبابية في مجال ريادة الأعمال.

«اعرف حقك».. الحياة وفق القانون

وتضمّ قائمة البرامج التي تعرض خلال شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل «اعرف حقك» القانوني الذي يقدّمه المستشار إبراهيم محمد البلوشي، ويستعرض على مدار 30 حلقة أهم النصائح القانونية التي تفيد الأفراد خلال حياتهم اليومية، ويسعى البرنامج لنشر التوعية والثقافة القانونية.

«عادات».. موروث أصيل

من جهة أخرى تبثّ القناة في السادسة من مساء كل خميس البرنامج التراثي «عادات»، الذي يسلّط الضوء على مدار 29 حلقة رفقة الإعلامية عائشة الأنصاري على أبرز العادات القديمة التي تشتهر بها الإمارات والمناطق الشرقية في إمارة الشارقة، ويجول بالمشاهدين نحو طيف واسع من تقاليد الضيافة والموروثات التقليدية في المناسبات الدينية والاجتماعية اسهاماً في تعريف الأجيال الجديدة على ما تركه الأجداد من إرث قيّم.

أما برنامج «بداية» فهو نافذة تطلّ على أحلام الشباب وتطلعاتهم ناقلاً للمشاهدين أهم التجارب الاقتصادية والمشاريع السياحيّة التي يقودها شباب طموح، ويستعرض على مدار 30 حلقة تبث يومياً الساعة 5:45 مساءً أبرز المشاريع السياحية الشبابية مثل المقاهي والمطاعم والمرافق الخدمية التي تستهدف الارتقاء بالواقع الاقتصادي للإمارة والدولة، في جولة تعرّف بالجهود التي يقودها شريحة من الشباب في مدن كلباء وخورفكان ودبا الحصن، تتناول في كلّ حلقة من حلقاتها مشروعاً يتحدث صاحبه عنه ليكون حافزاً للمقبلين على تأسيس مشاريعهم لتنفيذها على أرض الواقع.

وللغة العربية نصيب من طرح القناة الجديد، وتقدّم لمشاهديها برنامج «غيض من فيض»، الذي يغوص في أعماق اللغة العربية وكنوزها سابراً أغوارها وخصوصيتها، وناقلاً جمالياتها للمشاهدين من خلال استعراض أهميتها وأبرز الشخصيات التي أثّرت فيها سواء من شعراء أو أدباء وكتاب ومفكرين، لتشرع الباب واسعاً أمام الجمهور للتعرف على لغتنا الأم وخصوصيتها الفريدة.