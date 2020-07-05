أعضاء البرلمان العربي للطفل يقرأون مختارات من «سرد الذات»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل أول فعالية ثقافية للجنة الأنشطة عبر إقامة حلقة قرائية إبداعية «عن بعد»، تحت عنوان «سياحة قرائية» بمشاركة أعضاء من 12 دولة عربية، استعرضوا خلالها كتاب «سرد الذات» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وجرى تنفيذ النشاط بالتعاون مع «منشورات القاسمي» بوصفها الدار المتخصصة بنشر وتوزيع كتب ومؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة، محلياً، وعربياً، وعالمياً.

وقرأ أعضاء البرلمان خلال الجلسة العديد من المختارات الأدبية من «سرد الذات»، وأعربوا عن إعجابهم بمحتوى الكتاب، وما يتضمنه من مهارات فكرية تعزز الرصيد الثقافي واللغوي والاجتماعي والتراثي عن الإمارات، وتبني في الوقت نفسه ملَكة أدبية متميزة للقارئ.

وقال أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل: يواصل الأعضاء نشاطاتهم الثقافية بشكل متميز تجاوزوا فيه تحديات الأزمة الصحية العالمية الحالية، واستطاعوا إيصال أصوات الأطفال العرب، وتمثيلهم خير تمثيل، وشكلت حلقة السياحة القرائية لكتاب «سرد الذات» إضافة مهمة ونوعية لدورهم في هذا الاتجاه، ومنحتهم انطباعات فكرية وأدبية واسعة.

وعبّر المشاركون عن تقديرهم للدور الثقافي الكبير الذي يلعبه صاحب السمو حاكم الشارقة، وأثره في المسيرة الثقافية العربية عامة، ومسيرة الطفل العربي خاصة، مؤكدين أن «سرد الذات» أكثر من مجرد كتاب، فهو سياحة قرائية تنتقل بالقارئ عبر الزمان والمكان، في فضاءات الأدب والقيم الراسخة، إضافة إلى ما يتميز به من أسلوب مبدع، ولغة تنسجم مع جميع المستويات الثقافية.

وتابع المشاركون خلال القراءة الفترة الزمنية للأحداث التي عاصرها المؤلف، وركزوا على مرحلته العمرية التي كانت منسجمة مع أعمارهم، باعتبارها مرحلة خصبة يتعين التوقف عندها لاستخلاص العبر، وتكوين القدوة في النفوس، والمضي على المنهج القويم نفسه في تعزيز القيم، والحفاظ على الهوية.

أدارت الجلسة منى السعيدي، عضو البرلمان رئيسة لجنة الأنشطة، وشارك فيها كل من: أمين الشبول مقرر اللجنة من الأردن، ومريم الهاملي وسعيد المطيوعي من الإمارات، وشهد أحمد من مصر، وفاطمة زيد عبدالإله من العراق، والمنذر أحمد من السودان، وسهيلة بنت الحسين الكامل من تونس، وسليمان السليمي من الجزائر، وعبدالعزيز الرشيد من السعودية، ورحاب ابن المعلم من المغرب، وعمار الفاخوري من فلسطين، وجميلة عبدالله من جيبوتي، وتمار سامي من فلسطين.