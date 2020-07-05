«دبي للثقافة» تحيي تراث الخنير الإماراتي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقامت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ندوة عن بُعد تحت عنوان «الخنير الإماراتي بين الماضي والحاضر» قدمها الباحث الإماراتي عبدالله ثاني راشد المطروشي المتخصص في دراسة تاريخ «الخناجر والسيوف الإماراتية»، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أفراد المجتمع للتعرف إلى جماليات حرفة صناعة الخناجر الإماراتية القديمة وميزاتها، وتعزيز القيم الجميلة المرتبطة بهذا الموروث.

وناقشت الندوة التي عُقدت عبر برنامج «زووم» ثلاثة محاور سلطت الضوء على «الخنير» (الخنجر) الإماراتي كسلاح يحتاج إلى مهارات خاصة، وحرفة تقليدية عريقة تعكس خصوصية الثقافة الإماراتية والذوق الجمالي للحرفيين المحليين، نظراً لما تحمله من براعة وإبداع في التصميم حوّلته إلى تحفة مميزة متناقلة بين الأجيال، فضلاً عن كونه قطعة فنية ميّزت الزي الإماراتي التقليدي وهويته الوطنية، وذلك سعياً إلى تعزيز ثقافة المواطنين والمقيمين حول التراث الإماراتي العريق.

وأشار المطروشي في الندوة إلى أن الخنير شاع استخدامه قديماً في الكثير من البلدان العربية غير الإمارات، واختلفت تسمياته من بلد إلى آخر، ففي فلسطين كان يُسمى «الشبرية»، وفي السعودية «الجنبية»، و«الخنجر» في عمان، و«الخنير» في الإمارات، وكان رفيق كل إماراتي بغرض الحماية والزينة والقنص، منوهاً بأن الخنير الإماراتي يتميز بتصميم فريد ونقوش تختلف عن الخناجر الأخرى في شبه الجزيرة العربية.

وشرح الباحث الإماراتي أن «الخنير» هو رمز للتراث الوطني، وكان جزءاً من الزي الإماراتي في الأعياد والمناسبات، وإذ لم يختلف شكله من مناسبة إلى أخرى، بل اختلفت فقط النقوش التي تزينه، وغلب عليه الجلد، وخوص الفضة، فقد كان عدد الخناجر التي يملكها الشخص يدل على المستوى المعيشي له.

وتحدث المطروشي عن أجزاء الخنير الخمسة، وهي القرن الذي يسمى «الزراف»، ويصنع من قرن وحيد القرن، النصلة وتصنع من الرقة، والخشاب (داخل الخنير أو القطاعة)، القبع لحماية الخنير من الكسر، الطمس (الحزام). وأكد المطروشي ضرورة دعم حرفة صناعة الخناجر للحفاظ على التراث الإماراتي الذي يُعتبر الخنير تحفة فنية لا تنفصل عنه.