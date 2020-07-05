«سجايا» تنظم مخيماً صيفياً عن بعد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «سجايا فتيات الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، عن فتح باب التسجيل في أول مخيم صيفي مجاني تنظمه عن بعد أمام الفتيات من عمر 13 إلى 18 عاماً، وذلك حتى 11 يوليو الجاري، حفاظاً على سلامة وصحة الفتيات، وإكساب المنتسبات مهارات علمية وعملية وشغل أوقات فراغهن خلال فترة الإجازة الصيفية.

يتضمن المخيم سلسلة ورش ودورات تدريبية تقدمها نخبة من الخبراء والمتدربين تتوزع على 6 برامج متخصصة في المسارات المعتمدة من قبل مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وهي: الفنون وريادة الأعمال، والعلوم والتكنولوجيا والمهارات الحياتية، والآداب، واللغات.

وقالت الشيخة عائشة القاسمي، مديرة «سجايا فتيات الشارقة»: يأتي تنظيمنا للمخيم الصيفي للمرة الأولى عن بعد لتشجيع الفتيات على الاستمرار في تنمية مواهبهن وتحقيق طموحاتهن في جميع الظروف، واكسابهن المزيد من الخبرات والقدرات من خلال المشاركة في البرنامج، الذي سيقدم ورشاً في مختلف المجالات تغني المخزون المعرفي والإبداعي للمنتسبات، وتؤهلهن للتكيف مع المتغيرات، إلى جانب استغلال أوقات فراغهن خلال العطلة الصيفية بالانضمام لأنشطة وبرامج تلبي شغفهن المستمر للتعلم.

يقدم برنامج «ريادة الأعمال» ضمن فعاليات المخيم، للفتيات أساسيات الأعمال التجارية وكيفية إدارتها من خلال ورش تدريبية مع مدرب معتمد، كما يتيح للمنتسبات فرصة تعلم «اللغة اليابانية»، من خلال برنامج احترافي يمكن الفتيات من إتقان أساسيات اللغة ومهارات التحدث بها وقراءتها.

وتتعرف الفتيات في برنامج «البرمجة» إلى أساسيات البرمجة لينتقلن إلى مستويات أعلى تتضمن تطبيق المفاهيم التي تعلمنها، كما سيتعلمن في برنامج «توستماسترز»، مهارات التواصل والخطابة والقيادة من خلال تطبيق كفاءات منظمة التوستماسترز العالمية، فيما يطرح برنامج «التصميم الداخلي» أساسيات تخطيط وتصميم وتجميل المساحات لتكتسب الفتيات مهارات فنية في التصميم الداخلي.

ويحفز برنامج «قبلت التحدي»، المنتسبات على ممارسة الرياضة والمحافظة على نمط حياة صحيّة، كما سيطرح البرنامج ورشاً متنوعة في الطبخ الصحي والتثقيف بالعادات الغذائية السليمة، إلى جانب حصص لياقة بدنية وجلسات حوارية وتحديات أسبوعية بين المشتركات.

ويتضمن برنامج «التصوير الفوتوغرافي» ورشاً تطبيقية وعملية ممتعة تتعلم خلالها الفتيات مهارات التصوير الفوتوغرافي، فيما يقدم برنامج «تصميم الأزياء»، ورشاً متخصصة في تصميم الملابس تمكن الفتيات من ابتكار تصاميم خاصة بهن متجددة ومتميزة.