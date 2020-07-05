مريم المهيري: استيراد «منتجات الحليب» خطوة جيدة لتنويع مصادر الغذاء



قالت مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي: «إن دولة الإمارات تتمتع بمنظومة غذائية قوية ومرنة وتستطيع مواكبة كافة التغيرات الحالية والمستقبلية، حيث تولي القيادة الرشيدة أهمية قصوى خلال الفترة المقبلة لزيادة الإنتاج المحلي من الغذاء، وذلك من خلال تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف الجهات المحلية والعالمية ذات الصلة، وذلك في إطار العمل على تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والرامية إلى زيادة الإنتاج المحلي الممكن بالتكنولوجيا».

وأضافت: يعد وصول أولى شحنات عجلات «الهولشتاين» لإنتاج الحليب، خطوة جيدة في تعزيز مساعي الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وطرحه في كل أسواق الإمارات. ونحن بدورنا نعمل على دعم مختلف الجهات في إطار شراكة استراتيجية نطمح من خلالها إلى تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات».

جاء ذلك بمناسبة وصول أولى شحنات عِجلات «الهولشتاين» «لإنتاج الحليب» إلى أبوظبي عبر ميناء خليفة، وتضم الشحنة 4500 رأس من العجلات العشار، وتعد من أفضل السلالات إنتاجاً للحليب، حيث تم توريد الشحنة من جمهورية الأوروجواي عبر الباخرة ZAIN 1 المصممة خصيصاً لشحن المواشي الحية بين القارات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، بما يعزز الأمن الغذائي في الدولة.

وتم استيراد العِجلات العشار من سلالة «الهولشتاين» خلال فترة زمنية قياسية استغرقت أقل من 40 يوماً، منذ تاريخ اتخاذ قرار الاستيراد لحين وصول الشحنة إلى ميناء خليفة، حيث تضافرت جهود العديد من الجهات الاتحادية والحكومية المحلية والشركات العالمية في نجاح وصول الشحنة، ومنها وزارة التغيير المناخي والبيئة، ومكتب الأمن الغذائي، وموانئ أبوظبي وميناء خليفة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة جلادينور وشركة ميرا الدولية للشحن تحت إشراف وإدارة «شركة إمارات المستقبل» ومزارع العين، حيث لعبت تلك الجهات دوراً أساسياً في نجاح استلام الشحنة، وكان لها بالغ الأثر في تسهيل وصول الشُحنة إلى الدولة بكل أمان وبأفضل جودة صحية، ما عكس جملة الجهود الجبارة التي كُرست لإنجاز المهمة بنجاح.

وتعد هذه الشحنة أولى الشُحنات المقررة، وستتبعها العديد من الشُحنات في الفترة القريبة القادمة، لتكون هذه الشُحنات بداية انطلاق طموحة لأكبر مشروع تربية للأبقار الحلوب في دولة الإمارات ما يُعزز الأمن الغذائي محلياً.