«أبوظبي للجودة» ينجز 1260 فحصاً للمنتجات الزراعية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى مختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة منذ بداية العام الجاري أكثر من 1260 فحصاً للكشف عن متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية من الخضار والفواكه والأعلاف على مستوى إمارة أبوظبي.

وأوضح المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي للمختبر في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الفحوص التي أجريت على عينات الخضار والفواكه والأعلاف كشفت عن مطابقة 85% من العينات للمواصفات والاشتراطات المعمول بها في الإمارة.

وأشار إلى أن المجلس يرفع هذه النتائج للجهات المعنية في الإمارة والتي تقوم بدورها بتعزيز سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المستهلك من خلال إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة الداعمة لدورها في مجال الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي.

ولفت إلى أن التأكد المستمر من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية والاشتراطات يمثل أولوية قصوى في أداء المختبر المركزي بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين من ملوثات متبقيات المبيدات وضمان السلامة الغذائية في المجتمع.

وأشار إلى أن دور المختبر المركزي لا يقتصر في الكشف عن متبقيات المبيدات في عينات الخضار والفواكه، وإنما يشمل مختلف السلع الغذائية مثل التمور والحبوب بأنواعها واللحوم والأسماك والعسل وأغذية الأطفال وغيرها؛ حيث يواصل المختبر توسيع نطاق العمل ليشمل منتجات أكثر وزيادة عدد قائمة المبيدات التي يتم الكشف عنها.

وأوضح أن المختبر لديه القدرة على الكشف عن نحو 440 من متبقيات المبيدات، وذلك باستخدام أحدث الطرق العلمية للتحليل؛ حيث يعد من أهم مختبرات فحص متبقيات المبيدات في الإمارات ولديه أكبر نطاق فحص لهذه المتبقيات، وخاصة في قطاع زراعة الخضار والفواكه.

وأوضح أن مختبر الفحص المركزي يعمل مع شركائه من القطاعين العام والخاص على توفير خدمات فحص معتمدة في مختلف المجالات؛ حيث يوفر المختبر المركزي فحوصه في مجالات الغذاء والسوائل وفحوص المياه بأنواعها والدواء والأجهزة الطبية ومواد البناء والإنشاء ومواد التجميل والعناية الشخصية وزيوت المحولات، إضافة إلى الفحوص البيئية والإشعاعية، فيما يوفر المختبر المركزي خدماته في الاستشارات التخصصية في المجالات المختلفة وخدمة الدراسات والأبحاث الداعمة لصناعة القرار في حين بدأ مجلس أبوظبي للجودة بتفويض القطاع الخاص لتوفير خدمات الفحص في مجالات عدة.



(وام )