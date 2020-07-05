بلدية الشارقة تنفذ تقييم وضبط جودة العمل في المختبرات الخاصة «عن بعد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تنفيذ عمليات تقييم وضبط جودة العمل في المختبرات الخاصة عن بعد وعبر تقنية الاتصال المرئي، في إطار حرصها على استمرارية العمل وخصوصاً في ظل الظروف الحالية، حيث واصل قطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية مراقبة وضبط جودة الأعمال لدى جهات تقييم المطابقة المسجلة في برنامج الشارقة لضبط ومراقبة عمل المختبرات الخاصة في إمارة الشارقة، مثل مختبرات الفحص والمعايرة طبقاً للمواصفة القياسية ISO/17025:2017.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام البلدية، أن البلدية وفرت لموظفيها أفضل وسائل العمل عن بعد لتسهيل أداء مهامهم المختلفة وخصوصاً المتعلقة بتقديم الخدمات للجمهور، وفي إطار حرصها على استمرارية العمل وأداء مهامها خصوصاً التي تتطلب العمل الميداني قامت البلدية بتوفير مقيّمين وفنيين معتمدين يتمتعون بكفاءة عالية لتنفيذ عمليات تقييم وضبط جودة المختبرات الخاصة لتعذر القيام بعمليات التقييم الميداني لجهات تقييم المطابقة.

وأكدت الشيخة شذا المعلا، مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية، أن القطاع واصل تقديم خدماته عن بعد في ظل الظروف الحالية كإجراء وقائي واحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا وتحقيق التباعد الجسدي، وبناءً على تعليمات ثابت الطريفي مدير عام البلدية تم اتخاذ تدابير العمل عن بعد كإجراء مؤقت لتسيير خدمات وأعمال القطاع على النحو الذي يسهل على المتعاملين، وتوفير أفضل الخدمات لهم.

وأوضحت أن عملية «التقييم عن بعد» ينفذها المقيّمون والفنيون المعتمدون لدى البلدية، بالتعاون بين إدارة تقييم المطابقة والتثقيف الصحي والإدارة المختصة بالبلدية، وفق مجموعة من الطرق والآليات التي تتضمن مراجعة الوثائق والسجلات ونتائج ضبط الجودة إضافة إلى المقابلات وتقييم أداء العاملين عن بعد.

من جانبها نوّهت الشيخة مها المعلا، رئيسة قسم تقييم المطابقة بأنه تم إعداد ونشر الدليل الإرشادي الخاص بآلية التقييم عن بعد لضبط ومراقبة جودة العمل في المختبرات الخاصة، والمسجلة ضمن برنامج الشارقة لضبط وتسجيل عمل المختبرات الخاصة بالإمارة، خلال فترة العمل عن بعد، لتوضيح آلية التقييم خلال الوضع الراهن، وفي حالة تعذر القيام بالتقييم الميداني لجهات تقييم المطابقة، مشيرة إلى أن الدليل يتضمن إجراءات تسجيل وضبط عمل المختبرات الخاصة، وآليات التقييم عن بعد لجهات تقييم المطابقة، ودور جهات تقييم المطابقة في عملية التقييم عن بعد، وآلية إصدار شهادة التسجيل والتجديد الإلكترونية، والمراجعة واتخاذ القرار وكذلك آلية دفع الرسوم إلكترونياً.