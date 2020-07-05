تعاون وتنسيق تكاملي بين «مواصفات» و«أبوظبي للزراعة»

وقع عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، وسعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مذكرة تفاهم بهدف تطوير الجهود المشتركة، وتعزيز التعاون في سياق تكاملي وطني، بما يدعم منظومة إصدار المواصفات القياسية والتشريعات التي تعزز التنافسية لدولة الإمارات، وتدعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى ضمان صحة وسلامة هذه المنتجات، لما لها من تأثير مباشر في المستهلك.

وتم توقيع الاتفاقية «عن بُعد» باستخدام تقنية الاتصال المرئي، بحضور عدد من المسؤولين في الجهتين، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز أواصر التعاون، وتحقيق الشراكة الاستراتيجية المثمرة، من خلال وضع أطر العمل الرئيسة والتنسيق في مختلف مجالات التقييس، والاستفادة من الخبرات التراكمية لدى الطرفين، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تنمية القدرات القانونية والفنية لموظفي ومنتسبي الجهتين.

وأكد عبدالله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن «التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في القطاعات الفنية، يعد بمثابة توجه وطني لتعزيز الكفاءات الفنية، ورفع قدراتها لخدمة الجمهور والمتعاملين بكافة فئاتهم، وللاستفادة من الإمكانات المتوفرة لدى كل طرف من كفاءات بشرية، وخبرات عملية ومعرفية تراكمية، وأيضاً السعي إلى تطوير المنظومة التشريعية، بالصورة التي تعزز التنافسية الإماراتية، وتدعم الاقتصاد الوطني».

وأضاف أن علاقات الشراكة المثمرة التي تربط بين الجهتين، والشركاء الاستراتيجيين المعنيين، تسهم بصورة بناءة في إثراء التشريعات والمواصفات واللوائح الفنية الوطنية، كما تعمل على ضبط عناصر الجودة والتحقق من المواصفات، بما يضمن تعزيز السلامة الغذائية والاستدامة الزراعية في دولة الإمارات.

من جانبه، قال سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «نفخر بالتعاون مع مواصفات في كافة المجالات الفنية والتقنية المتعلقة بالمواصفات القياسية المعتمدة، واللوائح الفنية للمنتجات الزراعية والغذائية، للمساهمة في رفع مستوى السلامة والحماية الصحية والاقتصادية والبيئية للمستهلكين، وإنفاذ التشريعات»، مشيداً بالخبرات الواسعة لدى المؤسستين والرغبة المشتركة في تعظيم الاستفادة منها في مجالات العمل المختلفة، وتطوير وتطبيق منهجية تحليل المخاطر الزراعية والغذائية.