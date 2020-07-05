شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يصل أبها لإقامة معسكر إعدادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي وصل اتحاد جدة السعودي اليوم الأحد إلى أبها لإقامة معسكر إعدادي يستمر حتى 25 يوليو / تموز الجاري استعداداً لاستئناف دوري المحترفين السعودي اعتباراً من 4 أغسطس / آب المقبل.

واختار البرازيلي فابيو كاريلي 32 لاعباً، من بينهم الأرجنتيني ميخيل الذي ينتظر وصوله من بلاده في بحر هذا الأسبوع، ويغيب عن القائمة الحارس البرازيلي غروهي الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا.

وسيلعب الفريق 4 مباريات ودية خلال المعسكر أمام نجران والقادسية وضمك والوحدة في 14 و19 و24 و29 الجاري.

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