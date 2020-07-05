«ون زعبيل» يستعد لرفع مبنى «ذا لينك» المعلّق الأطول في العالم

أنجزت «إثراء دبي»، المرحلة الأخيرة من عملية جرّ وتجميع وحدات هيكل مبنى «ذا لينك» الأفقي، العلامة الهندسية الفارقة من مشروع «ون زعبيل»، ليصل طول الهيكل إلى حوالي 189 مترًا. وبذلك أصبح المبنى جاهزًا ليتم رفعه 100 متر فوق سطح الأرض ويأخذ شكله النهائي بعد إضافة منصة ناتئة سيعلن عن طولها لأحقاً. المبنى مستقر حالياً فوق «جسر السعادة» في حي دبي المالي وهو يخضع للّمسات الفنية الأخيرة استعداداً لعملية الرفع في وقت لاحق من هذا العام.

تجلّت معالم مبنى «ذا لينك» تدريجيًا، حيث تم جرّ وتجميع سلسلة من الوحدات الفولاذية استعدادًا لرفعها. وعند استكمال عملية الجرّ الأخيرة، وصل الوزن الإجمالي لهيكل المبنى إلى 7100 طن، مسجلاً بذلك أثقل وزن له. وقد استُخدمت في عملية بنائه مواد مركّبة من الصلب والخرسان، كما تطلبت عملية جر الوحدة الأخيرة توليد قوة ّ بلغت 500 طن، حيث قام بتنفيذها فريق من الخبراء في مجال الهندسة والبناء والمقاولات.

لا يزال مشروع «ون زعبيل» قيد التطوير، وقد اكتسب شهرة واهتماماً عالميين بفضل تصميمه الهندسي المبدع. وعند استكماله، سيغيّر المشروع مفهوم المنشآت المتعددة الاستعمالات في المنطقة، بحيث يضم بأبراجه الثلاثة - برجان عموديان وواحد أفقي - «ذا لينك»، مساحات سكنية فاخرة وأول منتجع حضري عالمي. وستشكل المنصة البانورامية من المبنى المعلّق وجهة متكاملة للمسافرين موفرة لهم تجربة ترفيهية فاخرة بأجوائها وإطلالتها الساحرة على المدينة ومطاعمها العالمية.