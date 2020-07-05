«الإمارات للشحن» توسّع شبكتها العالمية إلى 100 وجهة

أعلنت الإمارات للشحن الجوي أن خدماتها المنتظمة سوف تغطي 100 وجهة عبر قارات العالم الست خلال شهر يوليو/تموز الجاري. وتشمل الوجهات الجديدة التي ستنضم إلى شبكة الناقلة كلاً من: الجزائر، تونس، أكرا، أثينا، فورت لودرديل، غلاسكو، لارنكا، لوس أنجلوس، المالديف، موسكو (SVO)، بنوم بنه، روما، سانتياغو وسيالكوت.

وتواصل الإمارات للشحن الجوي توسيع شبكتها لتلبية تنامي الأنشطة الاقتصادية واستمرار نمو الطلب على الشحن الجوي من مختلف الأسواق العالمية، مع عودة خدمات طيران الإمارات التدريجية للركاب. وتساعد الناقلة، من خلال توفير عدة رحلات يومية أو أسبوعية بين الأسواق الرئيسية للإنتاج والاستهلاك، على تسهيل حركة إمدادات السلع المطلوبة لمكافحة الجائحة الحالية، بالإضافة إلى الآلات والمعدات اللازمة للتصنيع وخدمة العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية عبر طرق التجارة العالمية.

وبالإضافة إلى رحلات الشحن المنتظمة، تشغّل الإمارات للشحن الجوي عدداً من الرحلات العارضة (تشارتر) كل أسبوع لنقل إمدادات الوقاية الشخصية PPE والأدوية والمنتجات الغذائية والمكائن الضخمة وقطع الغيار.

وتوفر ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات مجموعة مبتكرة من الخيارات للشركات والمصدرين على أسطول الحديث من طائرات الجسم العريض. وبالإضافة إلى تحميل البضائع في عنابر الشحن، تقوم الإمارات للشحن الجوي بتحميل بضائع مختارة فوق مقاعد الركاب وداخل الخزائن العلوية في مقصورات الركاب على طائرات البوينج.

وعدّلت الناقلة مؤخراً 10 طائرات بوينج 777-300ER من أسطولها عن طريق إزالة مقاعد مقصورات الدرجة السياحية لتوفير سعة إضافية لنقل مزيد من البضائع. كما تشغل الإمارات للشحن الجوي 11 طائرة شحن من طراز بوينج 777F تخدم حالياً أكثر من 30 وجهة كل أسبوع.

وتركز الإمارات للشحن الجوي على سلامة العمليات، وحدّدت الناقلة بالعمل مع شركائها، بما فيهم وكلاء المناولة الأرضية، عدداً من المبادئ التوجيهية الصارمة بشأن تحميل البضائع في مقصورات الركاب، تغطي نوع البضائع المسموح بها وكذلك التعبئة والمناولة المناسبة وفقاً لإرشادات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا).