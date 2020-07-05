ووفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس" فالعاهل السعودي، وافق، اليوم الأحد، على تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، وذلك دون مقابل، وعلى تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
كما سيتم تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين التي لم تستغل، وذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
وكذلك سيتم تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
وكشفت الوزارة، عن تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
وتأتي هذه الخطوة لتخفيف آثار جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، والأنشطة الاقتصادية في المملكة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع انتشاره.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية... الملك سلمان يوافق على تمديد مبادرات "التأشيرات والإقامة" للوافدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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