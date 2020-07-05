مصر تكشف حقيقة خسارة الدولة 130 مليار جنيه بسبب كورونا

ونقلت بوابة "الأخبار" المصرية، مساء اليوم الأحد، عن محمد معيط أن جائحة كورونا شديدة وقاسية والعديد من دول العالم تأثرت سلبا بها وهم أكثر منا قدرة، ولجأوا لخفض المرتبات ووقف مزايا للعاملين.

وجاءت تصريحات معيط تعقيبا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبىّ لجنتىّ الشئون الصحية، والقوى العاملة في مصر، عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة، أو حدوث الكوارث الطبيعية.

وأضاف الوزير أن الدولة اليوم عليها الوفاء بالتزاماتها في ضوء نقص الإيرادات، مشيرا إلى أن الدولة لم تحصَّل 130 مليار جنيه كانوا من مواردها بسبب كورونا، في وقت تم إنفاق 62 مليار جنيه من الـ100 مليار جنيه التي خصصها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة جاحئة كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 11.2 ملايين شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 530 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.