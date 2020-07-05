الجيش اليمني يعلن مقتل 5 من الحوثيين وإصابة آخرين شمال الضالع

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن "وحدة من الجيش الوطني استهدفت مجموعة من عناصر "الحوثيين" أثناء محاولتهم التسلل باتجاه قرية صولان ومنطقة الزيلة شمال منطقة مريس (مديرية قعطبة) شمال الضالع". © Sputnik . Maxim Blinov وأكد المركز "مقتل 5 من عناصر الحوثيين وجرح آخرين، فيما لاذ من تبقّى منها بالفرار تحت ضربات الجيش". وأشار إلى "تمكن مدفعية الجيش من تدمير إحدى الآليات القتالية التابعة للحوثيين المتمركزة في منطقة يعيس شمال مريس". يذكر وأنه الأحد الماضي، دارت معارك بين قوات الحكومة الشرعية وبين "الحوثيين"، في قطاعي الثوخب وحبيل يحيى غرب بلاد حَجْر شمال شرقي مديرية الحشاء في الضالع، استمرت 6 ساعات، إثر هجمات شنتها الجماعة، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجانبين. حسبما أبلغ حينها مصدر عسكري يمني وكالة سبوتنيك.

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