رئيس الوزراء السوداني يعفي مدير عام قوات الشرطة ونائبه من منصبيهما

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، فإن رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أصدر قرارا اليوم الأحد بإعفاء الفريق شرطة عثمان محمد يونس من منصب نائب مدير عام الشرطة. كما أصدر عبدالله حمدوك قرارا بأعفاء الفريق أول عادل أحمد بشائر من منصب مدير عام الشرطة وتعيين الفريق عزالدين الشيخ علي منصور مديرا عاما للشرطة . هذا وتشهد السودان منذ أسابيع دعوات من مختلف الأحزاب والقوى السياسية للخروج في تظاهرات 30 يونيو/حزيران، وما زاد من غرابة المشهد، دعوة قوى الحرية والتغيير أيضا للخروج وهي من قامت بتعيين الحكومة الانتقالية.

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