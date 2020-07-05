ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة معدة للتهريب إلى إدلب شمال سوريا.. صور

وذكرت وكالة "سانا" السورية للأنباء، أن "الجهات المختصة ومن خلال المتابعة الدائمة والدقيقة لنشاط شبكات تهريب السلاح والذخيرة للمجموعات الإرهابية وللمرة الثالثة خلال الأيام القليلة الماضية ضبطت كمية كبيرة ومتنوعة من الأسلحة والذخيرة اثناء محاولة تهريبها إلى ريف إدلب الشمالي مبينا أنه تم إلقاء القبض على أفراد الشبكة".
وأشارت الوكالة إلى أن "المضبوطات شملت كميات كبيرة من الذخيرة المتوسطة والخفيفة وقنابل يدوية ومذخرات وبنادق آلية وصواريخ مضادة للدروع ورشاشات متوسطة ورشاشات (بي كي سي) إضافة إلى قذائف (آر بي جي) وحشوات دافعة".
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