وقال النمروش بحسب ما نقلته قناة "ليبيا الأحرار" اليوم الاحد: "استهداف أي منشآت حيوية ضمن حدود ليبيا هو تأكيد لاستمرار بعض الدول في المراهنة على العدوان ضد الحكومة الشرعية".
وكانت وسائل إعلام ليبية قد تحدثت عن تدمير قوات "الجيش الوطني الليبي" لأنظمة دفاعات جوية تركية بقاعدة الوطية غرب البلاد.
وأفادت التقارير أن المعدات التي تم نصبها في قاعدة عقبة بن نافع أصبحت جاهزة للاستخدام، ليقوم الجيش الوطني الليبي بتدميرها بعد دخولها للخدمة وبلغت نسبة التدمير 100%.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من وزارة دفاع الوفاق على "انتهاك الأجواء الليبية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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