ليبيا.. السراج يطلع على جاهزية مفوضية الانتخابات

وليد عبد الله/ الخليج 365

اطلع رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، الأحد، على مدى جاهزية "المفوضية الوطنية العليا للانتخابات" من أجل الاستحقاقات المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس المفوضية عماد السائح في العاصمة طرابلس، وفق بيان للمكتب الإعلامي للسراج.

وأفاد البيان بأن الاجتماع استعرض الأمور الفنية والمالية التي تحتاج لاستكمال من أجل تمكين المفوضية من أداء عملها تجاه أي استحقاق انتخابي أو استفتاء مقبل طبقا للمعايير الدولية.

كما ناقش السراج والسائح، التنسيق مع البعثة الأممية إلى ليبيا، والاستفادة من الخبرات الفنية التي توفرها كيانات دولية مثل الاتحاد الأوروبي، في الاستعداد لأي انتخابات مقبلة.

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وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلن بوجيا، خلال زيارته لمقر مفوضية الانتخابات بالعاصمة طرابلس، بمستوى جاهزية المفوضية لإجراء أي اقتراع.

وفي مارس/ آذار 2019، شرعت ليبيا في إجراء انتخابات بلدية بعدة مدن (كانت الأولى منذ 5 سنوات)، غير أن عدوان مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر على طرابلس، حال دون اكتمال العملية.

وشنت مليشيا حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوروبية، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، إلا أن الجيش الليبي تصدى للهجوم وأجبر المليشيا على التراجع.

وحقق الجيش، مؤخرا، انتصارات ضد مليشيا حفتر أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

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