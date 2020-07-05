العراق.. انفجار قنبلة بساحة للاحتجاجات في ذي قار

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، الأحد، بانفجار قنبلة في ساحة احتجاجات بمحافظة ذي قار (جنوب)، دون وقوع خسائر بشرية.

وقال ضابط بالشرطة المحلية برتبة ملازم أول، للأناضول، إن "شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية ألقيا قنبلة محلية الصنع على ساحة الاحتجاجات في مركز قضاء الرفاعي في ذي قار".

وأضاف الضابط، طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن "القنبلة انفجرت داخل الساحة إلا أنها لم تخلف خسائر بشرية".

وأشار أن "الشخصين اللذين ألقيا القنبلة فرا إلى جهة مجهولة".

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ووفق المصدر ذاته، فإن "الساحة لم تكن مكتظة بالمتظاهرين وقت الهجوم، حيث تزداد أعدادهم خلال ساعات الليل".

ويواصل المتظاهرون المناوئون للطبقة السياسية النافذة في العراق، اعتصامهم منذ أشهر، في ساحات عامة بمحافظات وسط وجنوبي البلاد.

ويسعى المحتجون للضغط على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للإيفاء بتعهداته الخاصة بإبعاد ومحاسبة المسؤولين المتورطين في الفساد وكذلك محاكمة المسؤولين عن قتل نحو 600 متظاهر قضوا في الاحتجاجات منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وعلى مدى الأشهر الماضية، كان المتظاهرون عرضة لهجمات مسلحين مجهولين داهموا ساحات الاحتجاجات في عدة مرات فضلا عن عمليات اغتيال واختطاف منسقة طالت ناشطي الحراك.

ونجحت الاحتجاجات في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر العام الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.