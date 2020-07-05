تحالف سُني يطالب الكاظمي بوقف "الاعتداء" على البعثات الدبلوماسية

بغداد/علي جواد/الخليج 365

طالب تحالف القوى العراقية (سني) الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الأحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"حصر" السلاح بيد الدولة، ومنع "الاعتداءات" التي تستهدف البعثات الدبلوماسية.

وتعرضت المنطقة الخضراء في ساعة متأخرة من ليل السبت/الأحد، إلى هجوم صاروخي، لم يوقع خسائر بشرية أو مادية.

وقال التحالف (40 مقعدا في البرلمان من أصل 329) في بيان، إنه "في الوقت الذي تسعى الحكومة والبرلمان إلى ضمان سيادة العراق، وتعزيز خطوات بناء الدولة وهيبتها، وحصر السلاح بيدها؛ تبادر بعض الجهات غير المنضبطة بمحاولات عرقلة وإفشال الجهود الوطنية الحثيثة الرامية إلى فرض القانون واحترام هيبة الدولة العراقية".

وانتقد التحالف في بيانه "محاولات الخارجين عن القانون لزعزعة ثقة المواطن والمجتمع الدولي بقدرة الحكومة العراقية على فرض القانون وضمان الحماية ومنع الاعتداء على البعثات والممثليات الدولية والعربية والأممية".

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وأوضح البيان أن "ذلك قد ينعكس سلبا على ديمومة الدعم الدولي للعراق، ويضعف ثقة الدول به، ويعيده إلى عزلته الدولية، وهو خلافٌ لتطلعات الشعب العراقي وحكومته الساعين إلى بناء الثقة والعلاقات السياسية المتينة، وبما يصبُّ في مصلحة العراق وشعبه"

وطالب التحالف، رئيس الوزراء "بالضرب بيدٍ من حديد على كل من يحاول إضعاف الدولة وزعزعة مكانتها، وتأمين حماية البعثات الدبلوماسية، وتفعيل الجهد الأمني والاستخباري الاستباقي؛ لإجهاض أي مغامرة غير مسؤولة، وتقديم القائمين عليها إلى القضاء العادل"

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها الجنود الأمريكيين في العراق.

وكانت فصائل شيعية مسلحة من بينها كتائب حزب الله العراقي المرتبطة بإيران، قد هددت باستهداف مواقع تواجد القوات الأمريكية في العراق، في حال لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان العراقي القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

وصّوت البرلمان العراقي في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، إثر مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.

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