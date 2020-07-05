اليمن.. أسراب الجراد تغطي سماء صنعاء

اليمن /الخليج 365
غطت أسراب الجراد، الأحد، سماء العاصمة اليمنية صنعاء بشكل مكثف، وفق شهود عيان.
وأوضح الشهود للأناضول أن الجراد انتشر في سماء عدة أحياء بصنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ نحو 6 سنوات.
ولفت الشهود إلى أن انتشار الجراد لليوم الثالث على التوالي، وسط مخاوف مزارعين في ضواحي المدينة من تأثيرات سلبية على محاصيلهم.
وتزامن انتشار الجراد فوق صنعاء مع سقوط أمطار عزيرة على المدينة المكتظة بالسكان.
بدورها، قالت وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحوثيين، إن أسراب الجراد غطّت سماء صنعاء وعددا من المحافظات، قادمة من مناطق التكاثر الصيفية والمناطق الساحلية والشرقية للبلاد.
ونقلت الوكالة عن عادل الشيباني مدير مركز مراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي بصنعاء، قوله إن "مكافحة أسراب الجراد في البلاد وانتشاره بكثافة عالية بحاجة لإمكانيات".
وحذر من أنه في حال استمرار الظروف الملائمة من غزارة الأمطار والرطوبة والغطاء النباتي، ستزيد أسراب الجراد لتشكل خطورة على المحاصيل الزراعية.
وتعتبر الزراعة من أهم القطاعات الحيوية التي يعتمد عليها الملايين من سكان اليمن.
جدير بالذكر أن 40 - 80 مليونا من الجراد الصحراوي المتواجد في الكيلومتر المربع الواحد، تستطيع قطع مسافة 150 كم يوميا، واستهلاك ما يكفي لإطعام 35 ألف إنسان في اليوم الواحد.
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