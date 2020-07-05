عفرين.. حبس 7 إرهابيين من "ي ب ك" نفذوا 11 تفجيرا

هطاي/ الخليج 365

قررت السلطات الأمنية في منطقة عفرين السورية حبس 7 عناصر من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، على ذمة التحقيق، لقيامهم بتنفيذ 11 عملية تفجير.

وأشار مراسل الخليج 365 إلى استكمال عملية استجواب المتهمين الـسبعة الذين أوقفتهم السلطات الأمنية منتصف حزيران/ يونيو الماضي.

ومن المقرر أن تشرف محكمة عفرين على قضية الإرهابيين بتهمة إصابة 9 مدنيين في عمليات حرق سيارات و11 تفجيرا.

وتوجه السلطات للإرهابيين تهم "محاولة القتل عمدًا"، و"الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح"، و"حيازة مواد متفجرة"، و"إلحاق الضرر بالممتلكات".

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وفي 16 يونيو، أعلنت ولاية هطاي التركية، القبض على 7 من "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي لتورطهم في تنفيذ 11 تفجيرا، خلال عملية أمنية في عفرين.

وأوضحت الولاية الحدودية مع سوريا في بيان، أن مديرية الأمن في عفرين داهمت منزلين بعد تحريات استخباراتية، وألقت القبض على 7 إرهابيين.

وأضافت، أن الإرهابيين متورطون في تنفيذ 11 تفجيرا وحرق 3 مركبات في منطقة عملية "غصن الزيتون" بسوريا.



وأشارت إلى ضبط 25 كيلوغرام من مادة "TNT" المتفجرة وأدوات تستخدم في صناعة القنابل اليدوية، خلال العملية.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها لـ 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.