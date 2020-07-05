كورونا..58 وفاة في السعودية واثنتان في الإمارات

الرياض - أبوظبي/ الخليج 365

أعلنت السعودية ، الأحد، تسجيل 58 حالة وفاة جديدة بكورونا، فيما رصدت الإمارات وفاتين بالفيروس.

وأفادت الصحة السعودية بتسجيل 58 وفاة، و3,580 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 1,980 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 209 آلاف و509؛ منها 1,916 وفاة، و145 ألفا و236 حالة تعاف.

Advertisements

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاتين، و683 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 440 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 51 ألفا و540؛ منها 323 وفاة، و40 ألفا و297 حالة تعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى ظهر الأحد،11 مليونا و416 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 534 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و465 ألفا، بحسب موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.