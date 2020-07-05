"مخلب النمر".. ضبط أسلحة وذخائر للإرهابيين شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

ضبطت القوات التركية المشاركة في عملية "مخلب النمر"، كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، عائدة لإرهابيي منظمة "بي كا كا"، في منطقة "حفتانين"، شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، الأحد: "القوات المشاركة في عملية مخلب النمر مستمرة في عمليات التمشيط ضد مخابئ وأوكار الإرهابيين في المنطقة، وقامت بضبط وإتلاف أسلحة وذخائر تابعة للمنظمة الإرهابية".

وأضاف البيان أن العملية تتواصل بنجاح ضد "بي كا كا"، وفق ماهو مُخطط لها منذ انطلاقها في 17 يونيو/ حزيران الماضي.

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وضبطت القوات كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة بينها قناصات وذخائر مضادة للطائرات وألغام متنوعة.

وفي 17 يونيو الماضي، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" في "حفتانين"، ضد عناصر "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية الثانية شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو/ حزيران الفائت.

يُذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.