الجيش اليمني: مقتل 5 حوثيين في مواجهات بالضالع

اليمن /الخليج 365

قتل 5 مسلحين حوثيين وجرح آخرون، الأحد، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة (يتبع وزارة الدفاع) تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وأفاد البيان بأن "وحدات من الجيش الوطني استهدفت مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي أثناء محاولتها التسلل باتجاه قرية صولان ومنطقة الزيلة شمالي مديرية مريس في الضالع، وتمكنت من قتل 5 منهم وجرح آخرين، فيما لاذ من تبقّى منهم بالفرار".

وأضاف أن "مدفعية الجيش تمكنت من تدمير إحدى الآليات القتالية التابعة للمليشيات الحوثية المتمركزة في منطقة يعيس شمالي مريس".

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ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين حول الواقعة.

وتحضع معظم محافظة الضالع لسلطة القوات الحكومية بما ذلك مركزها (مدينة الضالع)، فيما لا يزال الحوثيون يسيطرون على بعض مناطق المحافظة.

ويشهد اليمن للعام السادس قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس/ آذار 2015، تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وخلفت الحرب إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ بات أكثر من 80 بالمئة من سكان اليمن يعتمدون على مساعدات للبقاء على قيد الحياة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.