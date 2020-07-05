شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك»: إحباط تهريب مليوني حبة كبتاجون مخبأة في «دعاسات بلاستيكية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت الجمارك اليوم الأحد، عنإحباط تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون مخبأة في “دعاسات بلاستيكية”. وقالت الجمارك: إنهتم إخفاء المضبوطات داخل طبقات الدعاسات بطريقة فنية، وتم القبض على 3 من مستقبلي هذه الكمية بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات. Advertisements

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