سوريا تسجل 3 وفيات و20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الأحد تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 13 حالة وفاة .
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا) ، إنه تم تسجيل 20 إصابة جديدة بالفيروس ، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في سوريا إلى 358 حالة .
وأشارت إلى أن ثلاثة مصابين تماثلوا للشفاء ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 126 .
وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في 22 آذار/مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.
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