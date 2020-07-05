سوريا تسجل 3 وفيات و20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الأحد تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 13 حالة وفاة .

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا) ، إنه تم تسجيل 20 إصابة جديدة بالفيروس ، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في سوريا إلى 358 حالة .

وأشارت إلى أن ثلاثة مصابين تماثلوا للشفاء ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 126 .

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في 22 آذار/مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.