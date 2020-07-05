"متنا جوع"... لبنانية تتصل بالقصر الرئاسي وتطلب "إيقاظ الرئيس"

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لسيدة لبنانية وهي تتصل بالقصر الرئاسي اللبناني لتطالب بإيقاظ الرئيس اللبناني، لتدارك الوضع الاقتصادي المنهار.
ويظهر في المقطع المصور سيدة تتصل كما يظهر في الفيديو بالقصر الرئاسي اللبناني، لترد عليها سيدة من القصر، وتسالها المتصلة إن كان الرئيس لايزال نائما، مطالبة بإيقاظه ، قائلة "إذا بي الكل بعدو نايم وعوه لأن السكر صار بـ6 آلاف ليرة والخبز صار بـ3 آلاف، وما قادرين نكفي هيك... وعوا متنا جوع".
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة لم يشهد لها مثيل، بعد أن خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 80% من قيمتها، في حين لامس سعر صرف الدولار في السوق السوداء عتبة 9 آلاف ليرة.
وكانت وسائل إعلامية لبنانية قد أفادت في يوم الجمعة عن حدوث حالتي انتحار.
ذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن شابا انتحر في منطقة الحمرا وسط بيروت، مشيرة إلى أن "الشاب أقدم على إطلاق النار في فمه".
كما أفاد مراسل الوكالة في صيدا أنه تم العثور على مواطن مشنوقا في منزله وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث وعلم أن المتوفى كان يعاني من ضائقة مالية في الفترة الأخيرة.
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