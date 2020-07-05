ثماني منصات تعليمية أساسية لدعم «التعليم الهجين»

اعتمدت وزارة التربية والتعليم 8 منصات تعليمية أساسية، لدعم التعلم التفاعلي و«التعليم الهجين»، وصقل مهارات الطلاب، والطالبات، من مرحلة الرياض الأولى والثانية، وحتى الصف الثاني عشر، وبحسب الدليل الإرشادي الذي اعتمدته الوزارة، وحصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، يدعم عمل المنصات الدور التربوي لمختلف الكوادر التعليمية في التخصصات العلمية، من خلال بيئة افتراضية تواكب أحدث طرق التدريس المعتمدة عالمياً.

وتأتي منصة «نهلة وناهل» لتركز على القراءة من خلال منهاج يعتمد على التعلم بواسطة اللعب والمرح لتحفيز الطلبة وتمكينهم من إتقان اللغة العربية، وتضم نحو 1000 قصة متخصصة في مختلف المواضيع والمحاور، كقصص الأنبياء، وأخرى علمية، وتُمكن المعلمين من متابعة وقياس أداء الطلبة في القراءة والفهم بتزويدهم بأفضل أدوات القياس من التقارير المفضلة، والإحصاءات.

أما منصة twig، فتمثل مورد التدريس عبر الإنترنت الذي يحوي آلالف الأفلام التعليمية القصيرة المصممة خصيصاً لمساعدة المعلم، والمتعلم، وتشمل أنواعاً من الأفلام التعليمية من بينها أفلام المناهج، والعالم الحقيقي، والحقائق العلمية.

وتعد منصة connected من منصات التعليم الإلكترونية التي توفر للمعلم والطالب بيئة افتراضية للتعلم عبر استخدام العديد من الموارد لجميع المراحل الدراسية مستهدفة المواد الأساسية، وربطتها الوزارة بحساب بوابة التعلم الذكي lms، إذ توفر مادة العلوم العامة لطلبة الصفوف الدراسية من الأول، وحتى الثامن، إضافة إلى الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا للصفوف من التاسع، وحتى الثاني عشر.

وتستهدف منصة tigtag الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 11 إلى 17 عاماً، والتي تزخر بالأفلام وخطط الدروس والأنشطة والاختبارات، حيث تتمثل أهمية تلك المنصة في ثماني نقاط، تضم ربط المنهاج الوطني بالمناهج العلمية وأفضل الممارسات، تسهيل استخدام أدوات الوسائط المتعددة في التعليم، تحقيق التعليم المتمايز للطلبة، المساعدة في التعليم المتمركز حول الطلبة.

وتعتبر منصة tigtagjr أحد مصادر العلوم الإلكترونية الكاملة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 7 سنوات، وتوفر مجموعة متنوعة من الموارد التفاعلية التي تشمل مقاطع الفيديو والمرئيات والتقييمات الذاتية.

وتخصصت منصة matific في الرياضيات ويشرف عليها أخصائيين تربويين لتبسيط المفاهيم الرياضية، وهي تعتمد على التفكير المنطقي المتسلسل والمرحلي وتعرض التقارير حسب المواضيع والمجموعات والصفوف، وتحتوي على أكثر من 2000 فيديو تعليمي باللغتين العربية والانجليزية، وتعتمد على اللعب لتشجيع الطلاب على التعلم.

وتأتي منصة aleks لتستهدف الطلبة من الصف السادس، وحتى الثاني عشر في المسار العام، حيث ترمز تلك المنصة إلى التقييم والتعلم في مساحات المعرفة، وتعد أداة تعليمية فردية ومتكيفة، وهي بمثابة مدرس بشري مصمم لمساعدة الطالب على تعلم الرياضيات، وتقييم الطلبة بشكل مستمر لتطوير مستوياتهم.

وتركز مهمة منصة boclips في مساعدة المعلمين على توظيف مقاطع الفيديو، وجعل التعلم أكثر جذباً لجميع الطلاب في كل مكان من خلال العثور على أفضل مقاطع فيديو تعليمية في العالم، وتصنيفها، وتنظيمها.