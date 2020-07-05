كرة الطاولة تعتمد بروتوكولاً صحياً في مسابقاتها

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة اعتماد بروتوكول صحي يطبق في مسابقاته المقرر استئنافها في سبتمبر المقبل باستكمال الموسم الحالي، أو أنشطة الموسم الجديد الذي سينطلق في أكتوبر، ويستهدف البروتوكول الصحي المحافظة على سلامة اللاعبين واللاعبات والأجهزة الإدارية والفنية للفرق التي ستخوض المنافسات، تماشياً مع الإجراءات المعتمدة من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في شأن التصدي لفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في اجتماع المجلس الذي عقد عن بعد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة المهندس داوود الهاجري وبحضور الأعضاء، وتم تكليف لجنة المسابقات بوضع البروتوكول المزمع بما يتماشى مع الإجراءات المطبقة في الدولة، وعرضه على المجلس في الاجتماع المقبل لاعتماده وتعميمه على الأندية المشاركة في النشاط للعمل به.

كما اعتمد مجلس الإدارة التقارير الإدارية والفنية والمالية الخاصة بنشاطه عن الفترة الماضية، ووافق على مقترح إقامة مسابقات للاعبين القدامي بتنظيم وإشراف الاتحاد ليطبق اعتباراً من الموسم الجديد.