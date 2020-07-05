شكرا لقرائتكم خبر عن كرة الطاولة تعتمد بروتوكولاً صحياً في مسابقاتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب
قرر مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة اعتماد بروتوكول صحي يطبق في مسابقاته المقرر استئنافها في سبتمبر المقبل باستكمال الموسم الحالي، أو أنشطة الموسم الجديد الذي سينطلق في أكتوبر، ويستهدف البروتوكول الصحي المحافظة على سلامة اللاعبين واللاعبات والأجهزة الإدارية والفنية للفرق التي ستخوض المنافسات، تماشياً مع الإجراءات المعتمدة من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في شأن التصدي لفيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك في اجتماع المجلس الذي عقد عن بعد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة المهندس داوود الهاجري وبحضور الأعضاء، وتم تكليف لجنة المسابقات بوضع البروتوكول المزمع بما يتماشى مع الإجراءات المطبقة في الدولة، وعرضه على المجلس في الاجتماع المقبل لاعتماده وتعميمه على الأندية المشاركة في النشاط للعمل به.
كما اعتمد مجلس الإدارة التقارير الإدارية والفنية والمالية الخاصة بنشاطه عن الفترة الماضية، ووافق على مقترح إقامة مسابقات للاعبين القدامي بتنظيم وإشراف الاتحاد ليطبق اعتباراً من الموسم الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر كرة الطاولة تعتمد بروتوكولاً صحياً في مسابقاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.