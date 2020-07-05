أكاديميات الدار للتعليم تحصل على تقييم بدرجة «متميز»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أشادت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي بالنهج المبتكر لأكاديميات الدار للتعليم عن بُعد، وذلك بعد سلسلة من عمليات المراجعة والتفتيش.

ومنح مفتشو الدائرة تقييم «متميز» لكل أكاديميات الدار في إمارة أبوظبي، والتي تضم أكاديمية البطين والعين واللؤلؤة والمنى والمعمورة وويست ياس وأكاديمية الياسمينة، وذلك بناءً على مجموعة من المعايير التي قدرت مدى جودة عمليات التدريس والتقييم عن بعد لكل مدرسة، خلال الفترة الأخيرة.

شملت موضوعات التقييم فرص التعلم والحماية والمراقبة والسلاسة والتواصل والمشاركة، بالإضافة إلى عدد من المحاور الأخرى. وأبرزت التقارير القيادة القوية والنهج الشامل للتعلم عن بعد في أكاديميات الدار للتعليم، وكذلك التخطيط الفعال والاستخدام الجيد للمنصات والأدوات الرقمية بطرق مبتكرة وفعالة.

من جانبه قال ستيفن شاربلز، مدير التعليم في الأكاديميات: «التقييم المميز من قبل دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي يعتبر دليلاً ملموساً على حرصنا والتزامنا بتوفير البرنامج الأكاديمي الأكثر شمولاً لجميع طلابنا، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الرقمية بالإضافة لأساليب ومنهجيات التعليم المبتكرة والمتطورة».

وأضاف: «يؤكد التقييم الذي حصلنا عليه بدرجة «متميز» أن أكاديميات الدار تتفهم احتياجات كل من الطلاب وأولياء الأمور في قطاعنا التعليمي دائم التطور، ويسعدني للغاية أن مخططنا ونهجنا للتعليم عن بعد قد حصل على هذا التقدير المهم من الدائرة».