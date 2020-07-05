عبدالله بن زايد يترأس اجتماع لجنة تنظيم التطوع خلال الأزمات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات، اجتماع اللجنة الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.وأكد سموّه، أهمية تنويع الأنشطة التطوعية التي تتبناها الحملة الوطنية «الإمارات تتطوع» والتركيز على التحديات التي تواجه مجتمع الإمارات من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات والثقافات، بما يمهد الطريق للوصول إلى كل شرائح المجتمع في شتى الظروف، ويحقق استجابة تنموية شاملة تلبي متطلبات الجميع. ووجه سموّه باستقطاب المزيد من المتطوعين ومراعاة اختلاف جنسياتهم وثقافاتهم، بما يعكس مجتمع دولة الإمارات، موضحاً أن عمل اللجنة مرتبط أساساً بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات.ولفت سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى أهمية الاستفادة من التجارب والتحديات والدروس التي مرت بها دولة الإمارات، بما يساعد الأجيال القادمة على الأخذ في الحسبان، أن تكون الجاهزية دائماً أكبر، وعلى قدر التحديات المستقبلية استجابة لتوجيهات قيادة دولة الإمارات، مؤكداً دعمه وحضوره الشخصي وأعضاء اللجنة عند الحاجة.وعرض فريق عمل الحملة المستجدات، تحت إشراف اللجنة، بحضور أعضائها: حصة بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعهود الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، والدكتور مغير، رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، ومحمد الجنيبي، رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعبيد الحصان الشامسي، المدير العام للهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث.وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور سلطان الجابر، مستجدات مجلس «أدنوك» الذي قدم 58 جلسة افتراضية عقدها حتى نهاية يونيو الماضي، تحت مظلة حملة «الإمارات تتطوع».

«خط الدعم النفسي»

واستعرضت عهود الرومي، مبادرة «خط الدعم النفسي» (800HOPE) التي أطلقها البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة في إطار «الإمارات.تتطوع»، ضمن المبادرات المجتمعية المتاحة للمواطنين والمقيمين، لتقديم خدمات الدعم النفسي مجاناً عبر الهاتف أو عبر رسائل «واتس آب» وبإشراف نخبة من المتطوعين المدربين والأطباء والاستشاريين والمختصين النفسيين، بما يضمن توفير خدمات الخط على مدار الأسبوع، من الثامنة صباحاً، وحتى الثامنة مساء، باللغتين العربية والإنجليزية.

واستقبل خط الدعم النفسي، منذ إطلاقه في 19 مايو، أكثر من 1000 اتصال من مختلف الفئات. ويتكون فريق عمل المبادرة من مجموعة متطوعين وأخصائيين نفسيين. فيما يجري العمل على إعداد مجموعة جديدة، لتوسيع نطاق المبادرة ومتابعة الاتصالات المتزايدة الواردة للخط، وتقديم الدعم اللازم للحالات بشكل مستمر، بعد أن أبدت جهات حكومية ومجتمعية عدة، رغبتها في المشاركة.

21847 متطوعاً

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واستعرض عبيد الشامسي، مستجدات الحملة التي تتواصل مبادراتها تحت إشراف اللجنة الوطنية؛ فمنذ إطلاقها مطلع إبريل 2020 وحتى 30 يونيو الماضي (خلال 3 أشهر)، تمكنت من استقطاب 21847 متطوعاً ومتطوعة من 134 جنسية، منهم 6980 مواطناً و14867 مقيماً. ومن هؤلاء 7105 متخصصين لدعم الأطباء والممرضين والمسعفين في خط الدفاع الأول.

وبلغ عدد الفرص التطوعية التي تتيحها الحملة 185 فرصة منها 150 ميدانية و35 افتراضية.

منضمون جدد

وحرص سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على إتاحة الفرصة لمشاركة نخبة من الكوادر الوطنية المتطوعة التي انضمت إلى الحملة؛ حيث تعرف إلى طبيعة مهامهم وأدوارهم في الميدان.

وتوجهوا بالشكر إلى سموّه على إتاحة هذه الفرصة لهم، معربين عن فخرهم بالمشاركة وخدمة وطنهم. كما أشادوا بتضافر جهود جميع فئات المجتمع معهم.

وقال سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، للمتطوعين: «باسمي وباسم جميع أعضاء اللجنة أتقدم لكم بالشكر الجزيل على جهودكم الكبيرة، ووقتكم ومثابراتكم ومبادراتكم بالانضمام للحملة، والعمل في هذه الظروف الصعبة».

وأكد أن كل متطوع فخور بدوره. مضيفاً: «بقدر فخر أسركم بكم، فإن كل مقيم ومواطن في دولة الإمارات فخور بكم وبكل ما تقدمونه. فأنتم تقدمون أحد أنبل الأعمال التي يقوم بها أي شخص اليوم تجاه وطنه وأسرته ومجتمعه؛ فالكلمات تعجز عن شكركم».

وكانت فعاليات «الإمارات تتطوع» التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية، قد انطلقت أوائل إبريل الماضي تحت مظلة منصة «متطوعين.إمارات» بالشراكة بين وزارة تنمية المجتمع ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، وبإشراف الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك في إطار رؤيتها لتوحيد الأنشطة التطوعية في الدولة وتعزيز التكامل. (وام)