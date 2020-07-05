أطباء الإمارات يتطوعون بـ 100 ألف ساعة عمل لعلاج مرضى كورونا

نجح أطباء الإمارات الذين تطوعوا في خط الدفاع الأمامي في مستشفى الإمارات الميداني المتنقل التطوعي بإمارة عجمان في تسجيل أكثر من 100 ألف ساعة عمل منذ تشغيل المستشفى في مارس/ آذار الماضي افتراضياً وميدانياً في بادرة مبتكرة وغير مسبوقة في مجال التطوع الصحي التخصصي لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا.

ويأتي ذلك انسجاماً مع توجيهات القيادة الحكيمة بتبني مبادرات تطوعية لتمكين الشباب في العمل التطوعي التخصصي، واستحداث الشراكات بين مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وغير الربحية لتقديم أفضل الخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية والوقائية التطوعية للمرضى المصابين بمرض فيروس كورونا بإشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، متمثلة في منطقة عجمان الطبية وبمبادرة من زايد العطاء ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري في نموذج مميز للعمل المجتمعي المشترك.

وتأتي المهام التطوعية لأطباء الإمارات في المستشفى الميداني بعجمان استكمالاً للمهام الإنسانية للمستشفيات الميدانية والعيادات المتنقلة لمبادرة زايد العطاء في شتى بقاع العالم، والتي استطاعت منذ تأسيسها عام 2000 أن تصل برسالتها الإنسانية للملايين في مختلف دول العالم، انسجاماً مع الروح الإنسانية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وامتداداً لجسور الخير والعطاء لأبناء الإمارات الذين نهجو نهجه وساروا على خطاه في ميادين العمل التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الإنساني في ظل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات.

وثمن حميد تريم مدير منطقة عجمان الطبية جهود المتطوعين في مستشفى الإمارات الميداني المتنقل الذين تطوعوا بما يزيد على 100 ألف ساعة ميدانية وافتراضية، ساهمت في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية لـ 80 ألفاً من المرضى المصابين أو المشتبه فيهم إضافة إلى تقديم العناية الصحية اللازمة على مدار الساعة وفق أعلى الممارسات العالمية، واتخاذ جميع التدابير الوقائية للحد من فرص انتقال العدوى، وتعزيز القدرات للتعامل مع الاحتياجات الصحية الطارئة.

وقالت الدكتورة ريم عثمان المديرة التنفيذية لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني، إن الفرق الطبية والإشرافية التطوعية تعمل على مدار اليوم في مستشفى الإمارات الميداني المتنقل بكل فعالية وكفاءة بعد التقدم الذي أحرزته عمليات التقصي النشط وزيادة وتيرة الفحوص الطبية مجدداً الثقة بقدرة دولة الإمارات على تخطي الأزمات والتحديات نظراً لكفاءة النظام الصحي والاستشفائي بالدولة، وقدرته على ابتكار الحلول العلاجية والوقائية، والاستجابة بكفاءة إزاء الأوبئة أو الجائحات الصحية.

وقال الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، رئيس إمارات العطاء رئيس أطباء الإمارات،إن إنشاء مستشفى الإمارات الميداني المتنقل بقدرات تشغيلية عالية يندرج ضمن منظومة الإجراءات الاحترازية القائمة على أسس صلبة لتعزز متانة النظام الصحي بدولة الإمارات التي وضعت صحة المجتمع على رأس أولوياتها، عبر إجراءات استباقية فعالة ومدروسة لتوفير رعاية صحية متميزة وحماية المجتمع في مواجهة التحدي الوبائي المستجد.