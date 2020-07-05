شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودي يوافق على مبادرات تتعلق بالتأشيرات والإقامة للوافدين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مصدر في وزارة الداخلية السعودية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وافق على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين. وأوضح المصدر، أنه وفقاً لمضمون الأمر الملكي فإن هذه الاستثناءات تخضع للمتابعة المستمرة والتغيير وفق ما تقتضيه الحاجة.
وتتضمن هذه الاستثناءات، أولاً، تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل. وثانياً، تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل. وثالثاً، تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين التي لم تستغل، وذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل. ورابعاً، تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، وذلك بدون مقابل. وخامساً، تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.
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