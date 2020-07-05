"البنك الدولي": نصيب الفرد من الناتج المحلي في الإمارات بين الأعلى عالمياً

حافظت الإمارات على تصنيفها واحدة من أعلى الدول من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم بحسب أحدث تقديرات البنك الدولي على هذا المستوى مع ارتفاع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي إلى 160 ألف درهم في العام الماضي أو حوالي 43.47 ألف دولار. ويقدر البنك الدولي بحسب بيانات محدثة على موقعه الإلكتروني إجمالي الناتج المحلي للدولة في العام الماضي بحوالي 1.56 تريليون درهم أو ما يعادل 424.8 مليار دولار.

ويقدر البنك إجمالي الناتج المحلي للدولة على أساس مكافئ القوة الشرائية بحوالي 2.52 تريليون درهم (686.3 مليار دولار)، ما يرفع نصيب الفرد من الناتج المحلي المقاس على أساس مكافئ القوة الشرائية إلى حوالي 257.8 ألف درهم أو ما يعادل 70.24 ألف دولار.

ويفوق نصيب الفرد من الناتج المحلي في الدولة نظيره في بريطانيا وإسبانيا ونيوزيلندا وفرنسا. ويصنف البنك الدولي بلدان العالم إلى أربع مجموعات- منخفضة الدخل، الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل. وتقدر على أساس نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي بالسعر الحالي للدولار الأمريكي.

وتتغير التصنيفات لسببين اثنين، الأول تأثير عوامل مثل النمو الاقتصادي والتضخم وأسعار الصرف ونمو السكان على نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي. كما يمكن أن يؤثر تنقيح أساليب الحسابات القومية والبيانات على نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي. وثانياً للحفاظ على ثبات حدود تصنيف الدخل بالقيمة الحقيقية، تعدل التصنيفات سنوياً لمواكبة التضخم. ويتم استخدام مخفض حقوق السحب الخاصة، وهو المتوسط المرجح لمخفضات إجمالي الناتج المحلي للصين واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومنطقة اليورو. هذا العام، تحركت هذه الحدود إلى أعلى تماشياً مع مقياس التضخم. والحدود الجديدة.

وتصنف الدول مرتفعة الدخل في حال تجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي فيها مبلغ 12535 دولاراً بحسب تقديرات البنك في 2019 مقابل، 12375 دولاراً في العام السابق.

وشهدت بعض الدول ارتفاعاً في تصنيفها هذا العام وهي بنين وتنزانيا وإندونيسيا ونيبال ورومانيا وموريشيوس وناورو. أما الدول التي شهدت انخفاضاً في تقييمها فتتمثل في الجزائر وسريلانكا والسودان. وبالنسبة للسودان، قال البنك إنه تمت مراجعة سلسلة إجمالي الدخل القومي لعامي 2018-2019 نتيجة التغيرات التي دخلت على أسعار الصرف. فقد خفض تصنيف نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي لعام 2018 إلى 840 دولاراً نزولاً من 1560 دولاراً. وكانت الجزائر وإندونيسيا وموريشيوس ونيبال وسريلانكا ورومانيا قريبة للغاية من الحدود الخاصة بكل منها العام الماضي.