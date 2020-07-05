«الشارقة لإدارة الأصول» تتحالف مع أكبر شركة استشارات هندسية في ماليزيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن تحالف جديد مع أكبر شركة استشارات هندسية في ماليزيا (الاستشاريون إتش إس إس)، بهدف توفير أفضل مستويات الحلول الهندسية وأكثرها فاعلية للمشاريع العمرانية المستقبلية ومشاريع البنى التحتية في الإمارة.

وسيعمل التحالف الجديد الذي أطلق عليه اسم (أصول إس إتش إس إس) ويتخذ من إمارة الشارقة مقراً له على عدد من المشاريع خلال الفترة المقبلة وفق خطة استراتيجية تترجم رؤية الجهات العليا في دعم وتعزيز كل سبل الارتقاء بالبنى التحتية، والمشاريع العمرانية التي ستشكل إضافة نوعية لإمارة الشارقة.



خيار مفضل

وقال وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول: «إن البيئة الداعمة التي توفرها إمارة الشارقة للاستثمار والمستثمرين في ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تشهد تطوراً نوعياً يعزز من جاذبيتها بوصفها خياراً مفضلاً للشركات العالمية الساعية للدخول إلى أسواق المنطقة مثل شركة الاستشارات الهندسية الماليزية (الاستشاريون إتش إس إس) والتي تعد أكبر شركة استشارات هندسية في ماليزيا ومدرجة في السوق المالي الماليزي».

وأضاف: «تمكنت الشارقة لإدارة الأصول في إطار مساعيها المتواصلة الهادفة إلى ترسيخ علاقاتها مع كبرى الشركات العالمية، من إنجاز هذا التحالف الذي سيشكل قيمة إضافية للمشاريع في إمارة الشارقة التي تحرص دائماً على الالتزام بسياسات السوق المفتوح وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتهيئة المناخ الداعم للاستثمار والمشجع لشركات ومؤسسات الأعمال على اختلاف أحجامها وتنوع قطاعاتها».

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تبادل الخبرات

وقال تان سري كونا، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة «إتش إس إس»: «نحن سعداء بوجود هذه الشراكة الجديدة والتي يمكن أن تتحول إلى فرص حقيقية واعدة، خاصة أن الحكومات ومنها في ماليزيا، ستعمل على ضخ أموال في مجال تطوير البنية التحتية والتي تساعد على تنشيط العجلة الاقتصادية بشكل أسرع لفترة ما بعد فيروس كورونا».

وأضاف كونا، أن المجموعة سترحب باستقبال المهندسين الإماراتيين في مقرات الشركة في ماليزيا لغرض التدريب والاستفادة من خبرات المجوعة في مجال الاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع العملاقة؛ حيث قامت المجموعة بالعديد من المشاريع العملاقة ومنها على سبيل المثال مطار كوالالمبور ومطار لينكاوي والجسر الرابط ما بين ماليزيا وسنغافورة، وخطوط السكك الحديدية الرابطة للمنطقة الغربية.

أفضل الحلول

وقال جورج سعيد خريش، المدير العام لـ«الاستشاريون إتش إس إس»: «إنه لمن دواعي سرورنا أن ندخل ضمن تحالف مع شركة الشارقة لإدارة الأصول، وسنبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل الحلول الهندسية الممكنة للمشاريع المستقبلية. وتمتد علاقتنا بالجهات الحكومية والشركات الخاصة في دولة الإمارات إلى أكثر من عقد من الزمان، وسيسهم هذا التحالف في تعزيز هذه العلاقات».

وتم تعيين المهندس عبد العزيز فكري رئيساً تنفيذياً للشركة الجديدة والتي ستخدم إمارة الشارقة من خلال خبراتها ودراساتها وبحوثها المتعددة.

وقال فكري: «إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي توفرها الشارقة في مختلف القطاعات بما فيها القطاع العقاري وقطاع الإنشاءات والبنية التحتية، لذلك نتوقع نجاحاً كبيراً لهذا الكيان الجديد خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل التسهيلات التي توفرها الإمارة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم».