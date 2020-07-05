الإمارات تتصدى لـ100 ألف هجمة سيبرانية في يونيو

تصدت الهيئة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لـ 100 ألف هجمة سيبرانية، خلال شهر يونيو الماضي، تنوعت ما بين برمجيات خبيثة 73% وعمليات بحث عن ثغرات أمنية 15% وهجمات التصيد الإلكتروني 12%، كما عالج الفريق 407 حوادث سيبرانية.

جاء ذلك بحسب التقرير الشهري لمستجدات لمستجدات الأمن السيبراني في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة عن شهر يونيو 2020، الذي استعرض جهود الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآليaeCERT في منع ومعالجة الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها الجهات الاتحادية في الدولة فقط.

وأوضح التقرير أن هناك 407 حوادث، تنوعت بين 54 شديدة و350 متوسطة و5 منخفضة، إضافة إلى اكتشاف 30 ثغرة عبر اختبارات الاختراق وتقييم الثغرات والكشف الاستباقي.

وأشار التقرير إلى الحوادث الأكثر شيوعاً بعدد 252 رسالة احتيالية و37 دخولاً غير مصرح و21 ثغرة أمنية، فيما كانت الهجمات الشائعة عبارة عن 5 هجمات جميعها متعلقة بفيروس كورونا المستجد وهي: CVE-2020-1206، وCVE-2020-13162، وCVE-2020-13884، وCVE-2020-19781، وCVE-2020-0688.