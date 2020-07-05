شكرا لقرائتكم خبر عن 47 ألف فحص تكشف 683 إصابة بـ«كورونا» و440 متعافياً ووفاتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوسيع نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر المصابين بفيروس "كورونا" ومخالطيهم وعزلهم، أعلنت عن إجرائها أكثر من 47 ألف فحص جديد، باستخدام أفضل تقنيات الفحص الطبي.
وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوص في الكشف عن 683 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 51540.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة اثنين، نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس "كورونا"، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 323.
وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد، ضماناً للصحة والسلامة.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 440 مصاباً وتعافيهم التام بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 40297. (وام)
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