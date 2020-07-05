اتحاد الدراجات يدعم الأندية بأجهزة ومعدات تدريب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد اتحاد الإمارات للدراجات عدة مبادرات لتطبيقها في المرحلة المقبلة من أجل دعم مساعي عودة النشاط بقوة في الأندية والمنتخبات الوطنية.

ومن أبرز تلك المبادرات توفير الأجهزة الرياضية لتدريبات اللاعبين في الأندية، وإسقاط الغرامات المفروضة على الأندية كذلك، وإقامة عدد من الدورات التأهيلية لرفع كفاءة المدربين والحكام بالتنسيق مع مركز إعداد القادة، فضلاً عن إقرار التصور الخاص بمسابقات الموسم المقبل وتحديد موعد لفتح باب التسجيل للمشاركة في البطولات المحلية للموسم المقبل.

وقال عبد الناصر عمران عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات إنه تقرر تحويل الأجهزة والمعدات الرياضية التي كان يتدرب عليها لاعبو ولاعبات المنتخب إلى الأندية، وتم ترشيح 10 أندية هي الأكثر عطاء لرياضة الدراجات لتستفيد من تلك الأجهزة في المرحلة الأولى، على أن تكون هناك مراحل ثانية في المستقبل القريب ومن المنتظر أن يتم تنظيم مسابقات افتراضية محلية قريباً للاستفادة من تلك الأجهزة فيها، تمهيداً لانطلاق مسابقات الطريق حتى يكون اللاعبون في أتم جاهزية.

وقال عمر: بالنسبة للغرامات على الأندية فقد رأينا ضرورة إسقاطها للتخفيف عن كاهل الأندية، ومساعدتها على تجاوز مرحلة توقف النشاط، وقررنا أيضاً تحديد موعد الأول من أغسطس لفتح باب التسجيل في مسابقات الموسم المقبل، وذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالاتحاد في ظل المساعي للتحول الرقمي، وجار حالياً التواصل مع الهيئة العامة للرياضة والحصول منها على الدليل الاسترشادي الخاص بالعودة لممارسة النشاط وتعميمه على الأندية، أما بالنسبة للموعد المقترح لبدء مسابقاتنا المحلية فهو 25 سبتمبر المقبل، وسوف تكون البداية مع البطولات التنشيطية من أجل إعداد الفرق بقوة للدخول في المسابقات الرسمية.

وتابع: تم الاتفاق مع شركة متخصصة لتطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالاتحاد، حتى يفي بمتطلبات المستقبل، ومنها الجزء الخاص بالتسجيل الرقمي للاعبين من داخل الدولة وخارجها، والجزء الخاص بالإعلام والنشر، وكذلك الجزء المتعلق بقاعدة المعلومات والتدريب واللوائح، وسوف يكون موقعاً نشطاً ومتاحاً للجميع، ويقوم بدور تثقيفي وتوعوي لكل المنتسبين والمحبين لرياضتنا، وسوف تكون هناك رؤية استثمارية لهذا الموقع، حيث إننا سنتيح الفرصة أمام الرعاة لوضع إعلاناتهم على نافذته الموجهة إلى الجمهور، ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة تعاوناً أكبر مع المجالس الرياضية عند تنظيم الأحداث، في نفس الوقت الذي نعد فيه لإطلاق دورات تأهيلية للمدربين والحكام بالتنسيق مع مركز إعداد القادة.

وفيما يخص الإعداد لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد قال عمران: ننتظر الجدول الزمني من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية، وعند وصول الجدول سوف نبدأ في اتخاذ الإجراءات لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، واختيار مجلس جديد يتولى المسؤولية في دورة 2020 - 2024 خصوصاً بعد إعلان أسامة الشعفار عدم ترشحه للرئاسة في الدورة المقبلة، وكل ما نتمناه أن يبقى اتحاد الدراجات له الريادة على المستويين العربي والخليجي، فضلاً عن امتلاكه لمكانة مرموقة على المستوى الآسيوي الذي يترأس مجلس إدارته أسامة الشعفار.

وعن برنامج إعداد المنتخب قال: المنتخب بدأ بالفعل مراحل الإعداد تحت إشراف الجهاز الفني بعد إجراء الفحص الطبي واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ويتدرب بشكل يومي، لكننا ننتظر أجندة الاتحادات الدولية والآسيوية من أجل ترتيب أوضاعه، ونحن كمجلس إدارة ليس لدينا أي مانع من إقامة معسكر داخلي أو خارجي في إحدى الدول التي تخلصت من العارض الصحي العالمي، من أجل المشاركة والتنافس على صعود منصات التتويج.