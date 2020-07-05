خورفكان يتأهب لاستكمال موسم كرة السلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: ”الخليج 365”

قرر نادي خورفكان مشاركة لاعبيه في المرحلة النهائية لمسابقات كرة السلة، بناء على توجيهات اتحاد اللعبة باستكمال مسابقات الدوري العام لفئة البراعم والأشبال والناشئين للموسم 2019-2020، والتي حدد لانطلاقتها العاشر من سبتمبر القادم، على أن تبدأ مسابقات الموسم الجديد 2020-2021، في الخامس والعشرين من الشهر نفسه، وكان خورفكان قد حدد 12 يوليو الجاري موعداً لأستئناف النشاط الرياضي للألعاب الجماعية والفردية، عبر البدء في إجراء الفحوص الطبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، ومن ثم البدء في التدريبات الميدانية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة المتابعة الأحد بالصالة الرياضية المغلقة برئاسة عبد الله زينل مدير الألعاب الرياضية ورئيس اللجنة بحضور جميع الأعضاء، وتم خلاله مراجعة تنفيذ ما تم إقراره في الاجتماعات السابقة بجانب القيام بزيارات ميدانية لتفقد الملاعب والصالة الرياضية والاطمئنان على جاهزيتها عبر تركيب بوابة التعقيم الذاتي وتخصيص أكثر من غرفة لتبديل الملابس، بالإضافة الى تقسيم عودة اللاعبين إلى ثلاث مراحل، وفقاً للفئات العمرية للاعبين بناء على توجيهات مجلس الشارقة الرياضي واتحادات الألعاب في هذا الخصوص..

وأكد عبد الله زينل رئيس اللجنة حرص إدارة خورفكان على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، بجانب توفير الاحتياجات اللازمة للموسم الرياضي الجديد وفقاً للخطة الاستراتيجية للنادي، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت خطة مشاركة لاعبي النادي في استكمال المرحلة النهائية لمسابقات كرة السلة، بجانب استعراض النتائج الإيجابية والسلبية للموسم الماضي وبرامج التدريب عن بعد التي تم العمل بها خلال فترة الحظر، ورفع كافة الاحتياجات الفنية واللوجستية.